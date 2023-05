Neuburg

06:00 Uhr

Dieser neue Imbiss öffnet in der Neuburger Innenstadt

Am Montag geht es los: Munsin Yildirim (l.) und sein Neffe Rezan Gündüz eröffnen den "Anatolia Grill" in der Neuburger Schrannenstraße.

Plus Nach der Schließung von "Peas and Love, Bowls and more" war es still in den Räumlichkeiten der Neuburger Schrannenstraße. Doch am Montag gibt es nun eine Neueröffnung.

Einige Monate war es still in der Schrannenstraße 54 in Neuburg. Im August vergangenen Jahres erfüllte sich Katrin Jovanovic mit „Peas and Love, Bowls and more“ den Traum von der eigenen Gastronomie. Doch nach ein paar Wochen war schon wieder Schluss. Am Montag öffnet nun ein neuer Laden, der "Anatolia Grill".

"Wegen Umbau geschlossen" klebte in den vergangenen Wochen an der Tür der Räumlichkeiten. Es wurde viel gewerkelt, frische Farbe an die Wände gebracht, ein heller Boden verlegt und neues Mobiliar sowie eine komplett neue Küche installiert. "Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber wir sind im Endspurt", sagt Munsin Yildirim. Der Neuburger erfüllt sich ebenfalls den Traum vom eigenen Laden mit dem "Anatolia Grill".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

