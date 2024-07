Gitarrenfestival und Boule-Meisterschaft: Das ist am Wochenende geboten

Das Wochenende ruft, die Sonne lacht, alles fühlt sich nach Urlaub und Freiheit an. Doch wie füllt man diese Zeit am besten? In Neuburg ist das kein Problem, denn von Freitag bis Sonntag sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Viele davon dürfen sogar kostenlos besucht werden und selbst wenn ein Ticket benötigt wird, ist das Angebot exquisit.

Musikveranstaltungen

19. Juli: Am Freitag fällt der Startschuss für das zweitägige Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ in der Neuburger Altstadt. Diesmal ist die Veranstaltung sogar mit zwei Bühnen geplant, die altbekannte im Museumsgarten und eine neue Bühne vor der Provinzialbibliothek. Tickets gibt es über www.theos-tickets.de oder an der Abendkasse am Freitag und Samstag. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

20. Juli: Die Kammeroper feiert Premiere mit dem neuen Stück „Eine Rosskur“. Die komische Oper entführt in eine holprige Ehe, ob das Paar sich zum Schluss wieder findet? Das Stück wird im Neuburger Stadttheater gezeigt, Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es an der Tourist-Info, im Bücherturm oder an der Abendkasse. Weitere Aufführung am Sonntag geplant.

20. Juli: Die Underground Polishers aus Regensburg stehen für eingängigen und energiegeladenen Alternative-Punk-Rock. Sie gründeten sich 2023 und sind inspiriert von den Ramones, Pixies oder Blink-182. Theo am Gesang und der Rhythmusgitarre, Hans an der Leadgitarre, Sonja am Bass und Tom am Schlagzeug vereinen die Vierergruppe. Das Konzert in der Neuburger Drogerie beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Um eine Spende für die Musiker wird gebeten.