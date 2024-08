Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Das Brandlbad!

Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommertag ins Freibad zu gehen? Schnell noch den Bikini eingepackt, vielleicht ein gutes Buch in die Tasche gesteckt und schon geht es los. Seit Jahrzehnten erfreut sich das Neuburger Brandlbad großer Beliebtheit. In den Sommermonaten lockt es viele Besucherinnen und Besucher an, auch außerhalb von Neuburg ist das Bad sehr beliebt.

Bei unserem Kinderrätsel haben Tobias und Sarah verraten, was sie alles über das Brandlbad wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was das Neuburger Freibad ausmacht.

Icon Vergrößern Ein schöner Überblick: So ist das Brandlbad aufgebaut. Auf dem Plan sieht man gut, wo sich die Becken befinden, wo man parken kann und wie viel Liegefläche auf dem Gelände ist. Foto: Anna Hecker Icon Schließen Schließen Ein schöner Überblick: So ist das Brandlbad aufgebaut. Auf dem Plan sieht man gut, wo sich die Becken befinden, wo man parken kann und wie viel Liegefläche auf dem Gelände ist. Foto: Anna Hecker

Man sieht es auf der Karte besonders deutlich: Das Neuburger Freibad befindet sich direkt neben der Donau. Kein Wunder, denn das allererste Bad, dass an dieser Stelle vor vielen Jahren entstanden ist, wurde vom Donauwasser gespeist. Eigentlich hat man also als Besucher direkt im Fluss gebadet - ein bisschen umgeleitet natürlich. Das ist schon lange vorbei. Mittlerweile hat das Bad seine eigenen Becken, die jedes Jahr vor der Saison gereinigt und neu befüllt werden.

Icon Vergrößern Das Anbaden gehört in Neuburg zu jedem Saisonstart des Brandlbads dazu. Besonders schön: Der gemeinsame Sprung ins Becken. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Anbaden gehört in Neuburg zu jedem Saisonstart des Brandlbads dazu. Besonders schön: Der gemeinsame Sprung ins Becken. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Eins, zwei, drei - und Platsch! geht es ab ins Wasser. Das Anbaden ist ein fester Termin in Neuburg. Bevor das Brandlbad ganz offiziell seine Türen für alle Besucher öffnet, findet dieser traditionelle Termin statt. Mit dabei ist natürlich auch immer der Oberbürgermeister, der es sich nicht nehmen lässt, in die Badehose zu schlüpfen und ins kühle Nass zu springen. An seiner Seite waren in diesem Jahr Stadtrat Ralph Bartoschek, Bademeister Maik Müller und Azubi Niklas Göbel.

Icon Vergrößern Das Neuburger Freibad liegt idyllisch zwischen Bäumen und Liegewiesen. Für die kleinen Besucher gibt es außerdem mehrere Spielplätze. Foto: Anna Hecker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Neuburger Freibad liegt idyllisch zwischen Bäumen und Liegewiesen. Für die kleinen Besucher gibt es außerdem mehrere Spielplätze. Foto: Anna Hecker (Archivbild)

Viele Familien nutzen das Freibad, um einen ganzen Tag dort zu verbringen. Während Mama und Papa auch mal die Ruhe genießen wollen, quält die Kinder nach einiger Zeit auch die Langeweile. Wie gut, dass es im Freibad nicht nur die Becken gibt, sondern auch viele Spielmöglichkeiten. Da sind zum Beispiel die liebevoll hergerichteten Spielplätze. Auf alle Sportfans warten aber auch ein Beach-Volleyball-Feld, Tischtennisplatten oder die Basketball-Körbe.

Icon Vergrößern Auch im Freibad gibt es Regeln. Ein Sprung vom Beckenrand ist eigentlich nicht erlaubt. Die Bademeister sorgen für Ordnung im Bad. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch im Freibad gibt es Regeln. Ein Sprung vom Beckenrand ist eigentlich nicht erlaubt. Die Bademeister sorgen für Ordnung im Bad. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Natürlich muss man sich auch an Regeln im Freibad halten. Eigentlich ist es streng verboten, vom Beckenrand zu bringen. Das Becken ist nicht besonders tief und auch für andere Badegäste kann das gefährlich sein. Bei unserem Foto für die Zeitung haben wir natürlich besonders gut aufgepasst und eine kleine Ausnahme gemacht. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt es mit den Bademeistern zu tun, die im Brandlbad für Ordnung sorgen.

Icon Vergrößern Im Brandlbad in Neuburg gibt es ein nagelneues Kassensystem. Mit einem QR-Code kommt man so in das Freibad und muss nicht anstehen. Foto: Tim Graser (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Brandlbad in Neuburg gibt es ein nagelneues Kassensystem. Mit einem QR-Code kommt man so in das Freibad und muss nicht anstehen. Foto: Tim Graser (Archivbild)

Lange Warteschlangen haben sich in den vergangenen Jahren oft vor dem Neuburger Brandlbad gebildet. Kein Wunder, wenn das Thermometer mal über 30 Grad klettert, gibt es nichts Schöneres als Abkühlung. Um den Besuchern einen schnelleren Eintritt ins Bad zu ermöglichen, gibt es deshalb nun ein nagelneues Kassensystem. Damit können die Eintrittskarten schon von Zuhause aus gekauft werden, mit einem Code kann man dann einfach durch die Schranke direkt ins Bad gehen.

Icon Vergrößern Maik Müller ist der Bäderleiter des Neuburger Freibads und auch des Hallenbads. Er hat einen genauen Blick darauf, dass alles funktioniert. Foto: Stephanie Sartor (Archivbild) Icon Schließen Schließen Maik Müller ist der Bäderleiter des Neuburger Freibads und auch des Hallenbads. Er hat einen genauen Blick darauf, dass alles funktioniert. Foto: Stephanie Sartor (Archivbild)

Maik Müller heißt der Bäderleiter, der nicht nur im Neuburger Brandlbad, sondern auch im Parkbad das Sagen hat. Er kennt die Bäder wie seine Westentasche und kümmert sich darum, dass alles in den Bädern seine Ordnung hat. Das macht Müller großen Spaß, denn in den Bädern zu arbeiten, und so viele Menschen glücklich im Brandlbad zu sehen, ist eine erfüllende Aufgabe.