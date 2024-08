Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Das Schloßfest!

Nach dem Schloßfest ist vor dem Schloßfest - diesen Spruch gibt es nicht ohne Grund schon seit vielen Jahren in Neuburg. Denn das historische Spektakel ist seit seiner Entstehung zu einer beachtlichen Größe herangewachsen. Zahlreiche Gruppen beteiligen sich an dem Fest, egal ob Fahnenschwinger, Musikanten, Schauspieler oder die vielen Händler, die ihre Waren präsentieren. Das Schloßfest lockt Tausende Besucher an und versetzt Neuburg an zwei Wochenenden in einen Ausnahmezustand.

Bei unserem Kinderrätsel haben Sarah und Neele verraten, was sie alles über das Schloßfest wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was das Neuburger Fest ausmacht.

Die Vielfalt des Neuburger Schloßfestes ist auch im Luftbild gut zu erkennen. Auf allen Straßen, Plätzen, Innenhöfen und Winkeln der Oberen Altstadt spielt sich Leben ab. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Das Schloßfest findet in der gesamten Oberen Altstadt in Neuburg statt. Auf dem Luftbild erkennt man gut, dass es sich auch durch die kleinen, eher versteckten Gassen windet. Während an der Amalienstraße der Trubel herrscht, ist es in den kleineren Gassen ruhiger. Dort zeigen die Handwerker ihr Können. Zum Beispiel gibt es einen echten Schmied und ein Steinhauer arbeitet vor Ort.

Eine alte Kegelbahn ist längst Tradition beim Neuburger Schloßfest. Doch ihre Zukunft war kurzfristig unsicher. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Generell ist beim Schloßfest viel an Unterhaltung geboten, Mitmachen ausdrücklich erwünscht! Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kegelpartie an der historischen Bahn. Die alten Holzkegel müssen nach jedem Wurf wieder per Hand aufgestellt werden. Kurzfristig hingen dunkle Wolken über der Kegelbahn, es war nicht klar, ob sie weiter betrieben werden kann, denn die Kegelbahn hatte keinen Lagerort mehr. Zum Glück wurde eine Lösung für das Problem gefunden und auch bei den kommenden Schloßfesten darf das Kegelglück wieder herausgefordert werden.

Auch Bernhard Gmehling und seine Frau Hermine sind große Fans vom Schloßfest. In noblen Gewändern nehmen sie jedes Mal am Umzug teil. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Besonders viel Spaß macht der Besuch des Schloßfestes in der richtigen Kleidung. Dafür gibt es in Neuburg mehrere Geschäfte, wo man den passenden Rock, eine Leinenhose oder auch ein aufwendiges Samtgewand findet. Echte Schloßfest-Fans haben natürlich mehrere Optionen in ihrem Kleiderschrank hängen. Übrigens: Die meisten Neuburger hören es nicht so gerne, wenn man bei den historischen Gewändern von einem Kostüm oder einer Verkleidung spricht, schließlich ist das Spektakel keine Faschingsveranstaltung.

Ein altes Karussell aus Holz, betrieben vom BSV Neuburg, ist vor allem für Kinder eine Attraktion beim Schloßfest. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Echte Muskelkraft ist bei einer Attraktion gefragt, die auch vom Schloßfest nicht mehr wegzudenken ist: dem alten Holzkarussell. Wenn die Kinder erst mal Platz genommen haben, heißt es, ordentlich anschieben. Mitglieder des BSV Neuburg packen dann die einzelnen Waggons mit beiden Händen und bringen mit kräftigen Schritten das Karussell in Schwung.

Der Rahmfleck darf auf dem Schloßfest natürlich nicht fehlen. Hubert Ziegler rollt bei dem Fest die Teigfladen im Akkord und verkauft die Leckerbissen an hungrige Besucher. Foto: Claudia Stegmann (Archivbild)

Wer so viel erlebt, dem knurrt natürlich auch irgendwann der Magen. Ein Glück, dass es beim Schloßfest zahlreiche Zehrstände und Schänken gibt. Da kann man ein Stück von einem ganzen Spanferkel genießen, sich Spiralkartoffeln holen oder auch gebratene Garnelen essen. Was aber bei keinem Besuch fehlen darf, ist ein leckerer Rahmfleck. Die Familie Ziegler backt ihn in ihrem Ofen frisch heraus und ist einer der Verkäufer des beliebten Teigfladens mit Schmand und Speck auf dem Schloßfest.

Ein spektakuläres Feuerwerk findet immer am Ende des Schloßfestes statt. Dafür kommen Hunderte Besucher an den Donaukai. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Bei einer Veranstaltung, die auch fest zum Schloßfest gehört, müssen die Besucher jedoch das Gelände verlassen. Denn am Donaukai findet am vorletzten Abend des Schloßfestes ein spektakuläres Feuerwerk statt. Es ist abgestimmt mit der Musik des Steckenreitertanzes und sicherlich ein „Feuertheater“, das seinesgleichen sucht.