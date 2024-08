Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Das Stadttheater!

Das Licht wird gedimmt, langsam verstummt das Stimmengewirr, Spannung liegt in der Luft. So haben sich schon viele Besucherinnen und Besucher gefühlt, wenn sie im Neuburger Stadttheater waren. So ein Theaterbesuch ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Man hat sich schick hergerichtet, im Vorfeld die Karten gekauft und freut sich auf ein paar Stunden bester Unterhaltung. In Neuburg ist dies sogar noch mit dem Besuch eines historischen Gebäudes verbunden.

Bei unserem Kinderrätsel haben Luisa und Katharina verraten, was sie alles über das Stadttheater wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was das Neuburger Theater ausmacht.

Gebaut wurde das Haus in der Neuburger Altstadt schon vor einigen Hundert Jahren. Ursprünglich diente es als Getreidespeicher. Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 1869, ist dann das Stadttheater an dieser Stelle entstanden. Nach und nach wurde die Technik erweitert, ein versenkbarer Orchestergraben ist eingebaut, mit dem die Musiker je nach Bedarf auf der Höhe der Bühne spielen können oder weiter nach unten versteckt im Bodenraum.

Icon Vergrößern Der Räuber Hotzenplotz wurde auch schon mal im Neuburger Theater im Rahmen der „Starken Kinderstücke“ gezeigt. Foto: Anna Hecker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Räuber Hotzenplotz wurde auch schon mal im Neuburger Theater im Rahmen der „Starken Kinderstücke“ gezeigt. Foto: Anna Hecker (Archivbild)

In das Neuburger Theater kommen nicht nur Schauspieler aus der Region, aus ganz Deutschland sind schon die unterschiedlichsten Bühnen angereist. Sogar echte Fernsehstars waren schon da, wie zum Beispiel Ulrike Frank, die vielen Menschen aus der Fernsehserie GZSZ bekannt ist.

Neuburger Stadttheater bietet auch zahlreiche Stücke für Kinder

Doch im Stadttheater wird nicht nur Theater gespielt. Es gibt ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Manchmal sogar große Konzerte. Die Neuburger Musikschule nutzt das Theater beispielsweise, um dort ihr Jahreskonzert zu veranstalten. Das ist eine tolle Gelegenheit für all die Schüler der Musikschule, in so einem großen Theater auf der Bühne zu stehen. Außerdem lernen die Schüler dann auch das restliche Theater kennen. Im Löbischhaus dürfen sie die Garderoben nutzen und in den Probenräumen die letzten Vorbereitungen für ihren Auftritt treffen.

Icon Vergrößern Im Innenhof des Neuburger Stadttheater finden oft die Pressekonferenzen für die Sommerakademie statt. Foto: Paul Zacharias (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Innenhof des Neuburger Stadttheater finden oft die Pressekonferenzen für die Sommerakademie statt. Foto: Paul Zacharias (Archivbild)

Generell bietet das Theater einiges für Kinder. Jedes Jahr gibt es ein neues Theaterprogramm, die „Starken Stücke“. Und bei diesem Programm sind auch die „Starken Kinderstücke“ immer fest mit dabei. Dann wird Räuber Hotzenplotz gespielt oder die kleine Hexe oder es werden ganz unterschiedliche Märchen gezeigt. Die Kinderstücke sind immer am Nachmittag und dauern nicht so lange, perfekt also für die kleinen Besucher. Kinder dürfen auch sehr günstig ins Theater gehen. Eine Karte kostet nur vier Euro.

Wer sich in der Pause ein bisschen die Beine vertreten möchte, kann ins Theaterfoyer gehen. Das ist in Neuburg besonders schön, denn es befindet sich in einem Glaspavillon neben dem Zuschauerraum im Erdgeschoss. Draußen gibt es sogar einen kleinen Innenhof. Weil es dort so schön ist, wird der Hof auch für andere Termine genutzt, zum Beispiel wenn das neue Programm für die Sommerakademie vorgestellt wird.

Manchen Leuten gefällt das Theater so gut, dass sie ein sogenanntes Abo haben. Das bedeutet, dass man eine bestimmte Anzahl von Stücken zu einem festgelegten Preis besuchen darf. Wer ein Abo hat, darf sich immer auf den gleichen Platz setzen.