Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Der Bahnhof!

Mal hektisch, mal gespannt, mit Vorfreude oder Nervosität, am Neuburger Bahnhof kommen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Emotionen zusammen. Es ist ein Ort der Begegnung und doch ist man dort meist nur für einen flüchtigen Aufenthalt. Denn der Bahnhof kann Startpunkt einer Reise sein oder auch das Ende eines Urlaubs, verbunden mit dem Gefühl, endlich wieder nach Hause zu kommen. Der Neuburger Bahnhof ist ein Traditionsgebäude, das sich Stück für Stück mit der Zeit verändert.

Bei unserem Kinderrätsel haben Mia und Tobias verraten, was sie alles über den Bahnhof wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was den Neuburger Bahnhof ausmacht.

Schon seit 150 Jahren fahren Züge durch Neuburg. Damals war der Verkehr noch ganz anders als heute. Ende des 19. Jahrhunderts sind die meisten Menschen auf dem Land noch zu Fuß unterwegs gewesen. Erst langsam sind die ersten Autos aufgetaucht, bis alle Familien mindestens ein eigenes Auto in der Garage stehen haben, sollen noch viele Jahre vergehen. Neben den Autos entwickelt sich der Schienenverkehr und auch kleinere Städte wie Neuburg interessieren sich für einen eigenen Bahnhof.

Icon Vergrößern Vorher und nachher: Die Bahnhofuhr in Neuburg wurde im August 2023 repariert, seitdem zeigt sie wieder die richtige Uhrzeit an. Foto: Barbara Wild (Archiv) Icon Schließen Schließen Vorher und nachher: Die Bahnhofuhr in Neuburg wurde im August 2023 repariert, seitdem zeigt sie wieder die richtige Uhrzeit an. Foto: Barbara Wild (Archiv)

Im August 1874 ist es dann so weit und der erste Zug rollt durch Neuburg. Er gehört zur nagelneuen Donautalbahn. Zur Anfangszeit der Bahnstrecke ging es noch gar nicht so sehr darum, dass Menschen verreisen konnten. Man nutzte die Züge unter anderem für die Post und natürlich für Waren, die verschickt wurden. Man könnte sagen, die Züge damals waren wie unsere heutigen Lastwagen. Naütlich hat sich auch die Technik bei den Zügen sehr verändert. Anfangs gab es nur Dampfloks, später wurden die Züge mit Diesel betrieben, mittlerweile fahren sie elektrisch.

In den 150 Jahren gab es immer wieder schwere Phasen für den Neuburger Bahnhof. Dazu gehört auch die Zeit um die Jahrtausendwende. Das Gebäude in Neuburg war alt und sah nicht mehr schön aus. Das änderte sich erst 2013 mit einem neuen Besitzer, das Bahnhofs-Center, wie es mittlerweile vorzufinden ist, ist im Jahr 2015 entstanden.

Ein bisschen länger auf die Modernisierung musste jedoch die Bahnhofsuhr warten. Sie war stehen geblieben und zeigte jahrelang die gleiche Uhrzeit an. Erst 2023 wurde sie repariert und läuft nun wieder so, wie sie soll. Weil man sich in Neuburg so sehr über die wieder funktionierende Uhr gefreut hat, wurde das sogar mit einem kleinen Fest gefeiert.

Icon Vergrößern In Neuburg ist Parkraum am Bahnhof knapp. Doch neue Flächen zu bauen ist angesichts von Artenschutz schwierig. Foto: Johannes Bahr (Archiv) Icon Schließen Schließen In Neuburg ist Parkraum am Bahnhof knapp. Doch neue Flächen zu bauen ist angesichts von Artenschutz schwierig. Foto: Johannes Bahr (Archiv)

Natürlich soll sich der Neuburger Bahnhof auch weiter entwickeln. So gibt es unter anderem Pläne, wie die Parkplätze für die Reisenden neu gestaltet werden können. Denn der Parkplatz neben den Schienen ist sehr beengt. Im Raum standen daher 80 neue Stellflächen. Eine kleine Eidechse, die dort lebt, und eine bestimmte Pflanzenart haben den Plänen aber bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt muss erst nach einer Lösung gesucht werden, wie man Naturschutz und neue Parkplätze vereinen kann.