Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Der Bücherturm!

Ein rundes, bauchiges Gebäude steht da mitten am Sèter Platz in Neuburg, zahlreiche Fenster gewähren einen Blick in das Innere des Turms. Und was sich da verbirgt in der Neuburger Stadtbücherei, besser bekannt als Bücherturm, ist ein Schatz, der nicht nur Kinder glücklich macht. Denn der Bücherturm wird mehr und mehr zu einem Erlebnisraum für die ganze Familie. Hier kann man nicht nur Bücher ausleihen, der Bücherturm bietet auch spannende Veranstaltungen.

Bei unserem Kinderrätsel haben Sarah und Neele verraten, was sie alles über den Bücherturm wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was die Neuburger Stadtbücherei ausmacht.

Stefanie Martin ist die Leiterin des Bücherturms. Sie weiß, dass Toni-Figuren wie dieser Obelix bei den Kindern besonders gut ankommen.

Der Bücherturm ist längst mit seinem Angebot über Bücher und Magazine hinausgewachsen. Büchereileiterin Stefanie Martin hält voller Stolz eine Besonderheit in den Händen, die besonders bei Kindern beliebt ist. Denn die sogenannten Toni-Figuren, in denen ein Hörspiel versteckt ist, gehören auch zum Bestand der Stadtbücherei. Dem Team ist es sehr wichtig, mit der Zeit zu gehen und auch neue Medien zur Leihe und Benutzung anzubieten.

Beim "MINTwoch" im Bücherturm können Kinder Fächer wie Mathematik oder Informatik spielerisch kennenlernen.

Schon fast sieht es gar nicht mehr nach einer Bücherei aus, aber ja, auch ein sogenannter „MINTwoch“ gehört zu den Angeboten des Bücherturms. Allerdings ist dieses Programm noch ganz neu. Es entstammt einer Initiative des Bücherturms, mehr bei der Bildung von Kindern zu unterstützen. Die kleinen Besucher dürfen sich ausprobieren und lernen so ganz spielerisch verschiedene wissenschaftliche Bereiche kennen.

Die luftig gestalteten Regal lassen den Innenraum des Bücherturms hell wirken. Bei den vielen Büchern und Zeitschriften ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Luftig und hell soll der Bücherturm sein, das hat das Team vor kurzer Zeit entschieden. Deshalb hat man die mit Büchern prall gefüllten Regale ein bisschen weiter auseinandergestellt. Die Besucher wollen schließlich ausreichend Platz zum Schmökern haben. Wer in dem großen Bestand des Bücherturms immer noch nicht das richtige gefunden hat, kann auch mal die Staatsbibliothek in der Altstadt besuchen. Denn Neuburg hat ja sogar zwei Büchereien mitten in der Innenstadt.

Der Neuburger Bücherturm wurde neu gestaltet. Im Inneren gibt es nun gemütliche Leseecken.

Was gibt es Schöneres, als es sich beim Lesen auf einem gemütlichen Sessel oder einer Couch so richtig bequem zu machen? Auch daran hat das Team des Bücherturms natürlich gedacht. Deshalb wurden neue Polstermöbel angeschafft. „Wir wollen nicht nur, dass die Besucher sich etwas ausleihen, sie sollen sich bei uns auch wohlfühlen“, sagt Martin.

Die Rückgabekiste wird von den Neuburgern rege benutzt.

Wer seine Bücher wieder zurückgeben möchte, muss dafür noch nicht einmal die Öffnungszeiten des Bücherturms beachten. Denn ein besonderer Service der Bücherei steht eher unscheinbar im hinteren Bereich des Bücherturms. Ein schwarzer Kasten ermöglicht die Rückgabe der Bücher, einfach einwerfen und fertig!

Im Bücherturm gibt es auch immer wieder Ausstellungen, so wie hier die Naturbilder von Matthias Schwark (rechts).

Kunst und Bücher? Das passt doch hervorragend zusammen! Das hat sich auch das Team des Bücherturms gedacht und ermöglicht es regelmäßig regionalen Künstlern, ihre Werke im Bücherturm auszustellen. So wie hier dem Naturfotografen Matthias Schwark, der in den Wäldern rund um Neuburg unterwegs ist und unter anderem den Eisvogel vor die Linse bekommen hat.