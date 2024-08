Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Der Wochenmarkt!

Den Einkaufskorb packen, in die Stadt schlendern und nach frischem Obst, Gemüse und anderen Leckereien suchen. Das ist zweimal wöchentlich in der Neuburger Innenstadt möglich, wenn der Wochenmarkt stattfindet. An kleinen Buden und Ständen bieten die Händler ihre Waren an, manche von ihnen sind schon seit mehreren Jahrzehnten als Verkäufer vor Ort.

Bei unserem Kinderrätsel haben Sarah und Mia verraten, was sie alles über den Wochemarkt wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was den Markt mitten in Neuburg, ausmacht.

Icon Vergrößern Manchmal gibt es auch besondere Aktionen am Wochenmarkt, wie hier ein Konzert von Nachwuchsmusikern. Foto: Marcel Rother (Archivbild) Icon Schließen Schließen Manchmal gibt es auch besondere Aktionen am Wochenmarkt, wie hier ein Konzert von Nachwuchsmusikern. Foto: Marcel Rother (Archivbild)

Manchmal gibt es zum Beispiel besondere Aktionen. Schon das ein oder andere Mal ist der Wochenmarkt zur Bühne geworden. Beispielsweise als die jungen Musiker der Neuburger Sophie-Scholl-Schule und Paul-Winter-Realschule zum Aktionstag für Menschen mit Behinderung im Jahr 2019 auf dem Wochenmarkt aufgetreten sind. So eine zünftige Blasmusik ist natürlich nicht nur eine echte Bereicherung für den Wochenmarkt, sondern auch eine tolle Möglichkeit für die Schüler, ihr Können zu zeigen.

Icon Vergrößern Alles zu seiner Zeit, aber dann frisch für den Kunden: Das gibt es zum Beispiel zweimal jeden Mittwoch und Samstag auf dem Wochenmarkt auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Foto: Manfred Dittenhofer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Alles zu seiner Zeit, aber dann frisch für den Kunden: Das gibt es zum Beispiel zweimal jeden Mittwoch und Samstag auf dem Wochenmarkt auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Foto: Manfred Dittenhofer (Archivbild)

Eine echt tolle Knolle! Dass die Kartoffeln - und natürlich auch anderes Gemüse - beim Wochenmarkt besonders frisch sind, merkt man daran, wenn an den Kartoffeln noch die Erde vom Acker hängt. Das ist auch das Markenzeichen des Wochenmarktes: Frische und regionale Produkte. So sollen die Händler vor Ort unterstützt werden und die Bürger in die Innenstadt gelockt.

Icon Vergrößern Die Impfaktion zur Coronazeit, die am Neuburger Wochenmarkt stattfand, stieß damals auf sehr gute Resonanz. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Impfaktion zur Coronazeit, die am Neuburger Wochenmarkt stattfand, stieß damals auf sehr gute Resonanz. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Am Wochenmarkt kommen immer viele Menschen zusammen. Warum diesen Ort also nicht auch für etwas Soziales nutzen, wie für eine Impfaktion? Genau das ist während der Coronapandemie passiert. Denn beim Wochenmarkt erreicht man Menschen in jedem Alter.

Icon Vergrößern Fischhändlerin Inge Gutschmidt verkauft Filets auf dem Neuburger Wochenmarkt. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Fischhändlerin Inge Gutschmidt verkauft Filets auf dem Neuburger Wochenmarkt. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

„Frischer Fisch, frischer Fisch, wer möchte frischen Fisch haben?“ Ein echter Wochenmarkt-Verkäufer muss seine Waren beim Kunden natürlich auch anpreisen. Früher gab es auf den Märkten viele Marktschreier, die besonders laut ihre Waren anboten. In Neuburg sind die Gespräche mit den Kunden längst viel ruhiger, aber die frische Ware will natürlich trotzdem präsentiert werden, wie es hier Fischhändlerin Inge Gutschmidt macht.

Icon Vergrößern Königlicher Besuch: Die Königinnen Anna und Natalie helfen den Spargelfrauen Daniela Weber und Christa Spielberger (v. rechts) beim Verkaufen auf dem Neuburger Wochenmarkt. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Königlicher Besuch: Die Königinnen Anna und Natalie helfen den Spargelfrauen Daniela Weber und Christa Spielberger (v. rechts) beim Verkaufen auf dem Neuburger Wochenmarkt. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Selbstverständlich darf auf dem Neuburger Wochenmarkt auch nicht das aktuelle Gemüse der Saison fehlen. Während in vielen Supermärkten das Angebot wenig variiert, kommt beim Wochenmarkt in den Verkauf, was gerade wächst. So kann man beispielsweise in der Spargelzeit die köstlichen weißen Spitzen ganz frisch von den Feldern bei den Neuburger Händlern kaufen. Zur Eröffnung der Spargelsaison kommen sogar echte Königinnen vorbei.

Icon Vergrößern Auch Michaela Kaniber besuchte schon den Wochenmarkt in Neuburg. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch Michaela Kaniber besuchte schon den Wochenmarkt in Neuburg. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Und auch prominente Gäste hat der Wochenmarkt in Neuburg schon gesehen. Hier haben wir Michaela Kaniber entdeckt. Die bayerische Landwirtschaftsministerin wollte sich selbst von der Qualität der frischen Lebensmittel der Neuburger Händler überzeugen. Ihr Besuch liegt allerdings schon ein bisschen zurück, auf dem Wochenmarkt war sie im Herbst 2023.