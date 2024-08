Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Die Donau!

Sie hat sich schon im Stadtnamen elegant versteckt, im Stadtbild ist sie nicht zu übersehen: die Donau. Bei unserem Kinderrätsel haben Nele und Antonia verraten, was sie alles über die Donau wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was den Fluss, vor allem in Neuburg, ausmacht.

Da wäre zum Beispiel die Donauinsel. Als eine der wenigen im ganzen Fluss ist sie bebaut. Ihr Name ist Leopoldineninsel. Dort steht sogar ein altes Brauereigebäude. Es stammt aus dem 18. Jahrhundert. Für eine Brauerei war die Nähe zur Donau natürlich praktisch, denn für die Herstellung von Bier wird besonders viel Wasser gebraucht.

Icon Vergrößern Wer mitten in Neuburg an der Donau flanieren möchte, hat dazu die perfekte Gelegenheit am Donaukai. Unmittelbar im Anschluss befindet sich der Englische Garten. Foto: Andreas Zidar (Archivbild) Icon Schließen Schließen Wer mitten in Neuburg an der Donau flanieren möchte, hat dazu die perfekte Gelegenheit am Donaukai. Unmittelbar im Anschluss befindet sich der Englische Garten. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

In Neuburg fließt die Donau längst mitten durch die Innenstadt. Um den Bereich hübscher zu machen, wurde vor einigen Jahren viel Geld in die Hand genommen und der Donaukai, so heißt die zentrale Flusspromenade, ausgebaut. Ein Detail: Allein der Flussarm auf der Seite des Donaukai ist über 50 Meter breit. Dort, wo die beiden Flussarme am Englischen Garten wieder zusammenführen, ist die Donau sogar über 100 Meter breit.

Icon Vergrößern Seit Jahren ist der Bau einer zweiten Donaubrücke in Neuburg Thema. Der Entwurf zeigt, wie eine solche Brücke bei Joshofen aussehen könnte. Foto: Stadt Neuburg (Archivbild) Icon Schließen Schließen Seit Jahren ist der Bau einer zweiten Donaubrücke in Neuburg Thema. Der Entwurf zeigt, wie eine solche Brücke bei Joshofen aussehen könnte. Foto: Stadt Neuburg (Archivbild)

Wer einen so breiten Fluss überqueren möchte, braucht natürlich eine Brücke, oder besser noch, viele Brücken! Mitten in Neuburg gibt es lediglich die Elisenbrücke zur Überquerung. Weil der Verkehr jedoch immer mehr wird, überlegt man schon seit Jahren, eine zweite Donaubrücke zu bauen. Denn über 20.000 Fahrzeuge fahren täglich über die Brücke. Ein möglicher Standort für eine zweite Brücke wäre Joshofen.

Icon Vergrößern Manchmal kann die Donau auch gefährlich sein. Tritt sie über die Ufer, werden Bereiche nahe dem Flussufer überschwemmt. So wie hier das Brandlbad. Foto: Jürgen Polifke/Stadtwerke (Archivbild) Icon Schließen Schließen Manchmal kann die Donau auch gefährlich sein. Tritt sie über die Ufer, werden Bereiche nahe dem Flussufer überschwemmt. So wie hier das Brandlbad. Foto: Jürgen Polifke/Stadtwerke (Archivbild)

So ein großer Fluss wie die Donau ist leider nicht nur schön, er kann auch gefährlich werden. Erst 2024 überschwemmte die Donau bei einem Pegel von über sechs Metern Teile von Neuburg, Schrobenhausen, Pfaffenhofen oder Manching ebenso wie viele andere Städte. Zuletzt hatte es ein großes Hochwasser 1999 gegeben. Damals war die Donau in Neuburg sogar über sieben Meter hoch gestiegen.

Icon Vergrößern Manchmal besuchen auch besondere Gäste die Donau. Die „Schwaben“ wagte sich als einzige Schachtel heuer auf die obere Donau. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Manchmal besuchen auch besondere Gäste die Donau. Die „Schwaben“ wagte sich als einzige Schachtel heuer auf die obere Donau. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Boote sieht man auf der Donau bei Neuburg nicht mehr so oft. Doch dann, wenn es passiert, sind es oft besondere Gefährte. Da gibt es beispielsweise die Zillen, die beim Schloßfest zum Einsatz kommen, oder auch eine sogenannte Schachtel, wie hier die Ulmer Schachtel auf unserem Bild.

Icon Vergrößern Zweimal im Jahr findet ein Donauschwimmen in Neuburg statt. Bei eisigen Temperaturen, wie hier im Winter 2024, wagen sich dann Schwimmer in die Donau. Foto: Winfried Rein (Archivbild) Icon Schließen Schließen Zweimal im Jahr findet ein Donauschwimmen in Neuburg statt. Bei eisigen Temperaturen, wie hier im Winter 2024, wagen sich dann Schwimmer in die Donau. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Die Donau kann auch richtig viel Spaß machen. Zweimal im Jahr findet das Donauschwimmen statt, einmal im Winter, einmal im Sommer. Hunderte Schwimmer springen dann ins Wasser und lassen sich mit der Strömung treiben. Übrigens: Ohne zu schwimmen, trägt einen die Donau vom Brandlbad zum Ruderclub in ziemlich genau 20 Minuten.

Icon Vergrößern Seit Jahrhunderten gibt es in Neuburg die Donaufischer. Sie folgen einer alten Tradition. Heute gibt es dazu auch eine spezielle Themenführung. Foto: Bernhard Huber Munich (Archivbild) Icon Schließen Schließen Seit Jahrhunderten gibt es in Neuburg die Donaufischer. Sie folgen einer alten Tradition. Heute gibt es dazu auch eine spezielle Themenführung. Foto: Bernhard Huber Munich (Archivbild)

Was darf bei einem Fluss natürlich nicht fehlen? Ganz genau: Die Fischer. In Neuburg haben sie eine jahrhundertealte Tradition, früher war Donaufischer ein echter Knochenjob. Fischen durfte aber nicht jeder, nur den sogenannten Lehensfischern war der Fang erlaubt. Die Fischer arbeiteten eng mit dem Fürstentum zusammen, so war ihr Arbeitsplatz zumindest sicher.