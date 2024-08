Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Die Fadenspieler!

Puppentheater gibt es auf der ganzen Welt. Da wären Handpuppen, Stabpuppen und natürlich Marionetten, also Puppen, die an Fäden hängen und mit diesen bewegt werden. Ein solches Theater gibt es schon seit vielen Jahren in Neuburg. Die Gruppe nennt sich „Die Fadenspieler“ und betreibt ein kleines Theater in der Neuburger Altstadt. Ihre Puppen sind etwas ganz Besonderes, denn die Neuburger Fadenspieler haben keine Figuren von der Stange.

Bei unserem Kinderrätsel haben Luisa und Katharina verraten, was sie alles über die Fadenspieler wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was das Neuburger Marionettentheater ausmacht.

Icon Vergrößern Alle Figuren selbst gemacht und auch das Stück aus der eigenen Feder: „Kasperl im Pfefferland“. Foto: Fadenspieler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Alle Figuren selbst gemacht und auch das Stück aus der eigenen Feder: „Kasperl im Pfefferland“. Foto: Fadenspieler (Archivbild)

Jede Figur ist bei den Neuburger Fadenspielern einzigartig. Denn der Verein fertigt seine Marionetten selbst. So eine Puppe ist ganz schön aufwendig. Ein Kopf muss modelliert und bemalt werden. Der Körper hängt zunächst nicht fest an der Puppe, denn er soll ja unabhängig bewegt werden können, Arme und Beine werden an den einzelnen Gliedern aufgehängt und eine Kleidung aus Stoff angefertigt. Alles muss besonders klein angefertigt werden, denn die Puppen sind kaum größer als eine Barbie-Puppe. In ihrem Fundus haben die Fadenspieler nicht nur menschlich aussehende Marionetten, sondern auch Fabelwesen oder viele Tiere wie ein Krokodil oder eine Gans.

Icon Vergrößern Im Schlösschen Hesselohe inszenierten die Neuburger Fadenspieler „Die Kluge“ von Carl Orff. Foto: Elke Böcker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Schlösschen Hesselohe inszenierten die Neuburger Fadenspieler „Die Kluge“ von Carl Orff. Foto: Elke Böcker (Archivbild)

Ein Marionettentheater ist gar nicht so leicht zu spielen. Die Fadenspieler müssen sich über den Puppen befinden, die Fäden müssen nämlich immer auf Spannung sein. Auf unserem Bild erkennt man, wie das dann aussieht, wenn oben die Spieler sind und unten, vor der Kulisse des Stücks, die Puppen hängen. Das sieht fast so aus, als ob kleine Menschen von Riesen gesteuert werden. Im Theater des Neuburger Marionettentheaters sind die Fadenspieler aber sogar hinter einer Wand versteckt.

Icon Vergrößern Dieses Schild stammt noch ganz aus der Anfangszeit der Fadenspieler. Foto: Dorothee Pfaffel (Archivbild) Icon Schließen Schließen Dieses Schild stammt noch ganz aus der Anfangszeit der Fadenspieler. Foto: Dorothee Pfaffel (Archivbild)

Die Fadenspieler gibt es schon ziemlich lange. Ein altes Schild stammt aus der Anfangszeit des Vereins, als alles viel kleiner war und die Fadenspieler auch noch kein eigenes Theater hatten. Den Verein gibt es schon seit 1991, sein erstes Zuhause in der Altstadt hat das Team dann 2004 bezogen. Mittlerweile befindet sich das Theater in der Amalienschule im Erdgeschoss, dort befindet sich seit 2019 die kleine Spielstätte.

Icon Vergrößern Die Fadenspieler wurden für ihre besondere Arbeit mit den Marionetten und die Stücke schon mehrfach ausgezeichnet. Foto: Anna Hecker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Fadenspieler wurden für ihre besondere Arbeit mit den Marionetten und die Stücke schon mehrfach ausgezeichnet. Foto: Anna Hecker (Archivbild)

Die Fadenspieler sind ziemlich erfolgreich. Kein Wunder, denn mit ihren Stücken begeistern sie Jung und Alt. Sogar den Pfalzgrafen Ottheinrich gibt es als Puppe bei den Fadenspielern. So viel Engagement und Herzblut soll belohnt werden. Das dachte sich auch die Stadt Neuburg und verlieh den Fadenspielern den städtischen Kulturpreis im Jahr 2013. Ein paar Jahre später, im Jahr 2020, erhielten die Fadenspieler noch eine weitere Auszeichnung mit dem Oberbayerischen Kulturpreis.

Icon Vergrößern Sowohl Marionetten als auch Spieler sind passend gekleidet. Die Fadenspieler traten auch beim Neuburger Schloßfest im Jahr 1995 auf. Foto: Fadenspieler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Sowohl Marionetten als auch Spieler sind passend gekleidet. Die Fadenspieler traten auch beim Neuburger Schloßfest im Jahr 1995 auf. Foto: Fadenspieler (Archivbild)

Manchmal gibt es ein ganz besonderes Aufeinandertreffen von den kleinen Puppen und einem historischen Ambiente. Denn auch beim Neuburger Schloßfest sind die Fadenspieler nicht mehr wegzudenken. Dort zeigt der Verein Stücke, die den historischen Hintergrund für Kinder erklären. Das passt gut zusammen. Denn auch in der damaligen Zeit waren bei den Kindern natürlich Puppenspieler sehr beliebt.

Icon Vergrößern Die „Fadenspieler“ können nicht nur mit Marionetten umgehen: das Schattenspiel beim „Gestiefelten Kater“. Foto: Fadenspieler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die „Fadenspieler“ können nicht nur mit Marionetten umgehen: das Schattenspiel beim „Gestiefelten Kater“. Foto: Fadenspieler (Archivbild)

In seltenen Fällen machen die Fadenspieler auch einen kleinen Ausflug in andere Spielmöglichkeiten. Dann werden die Marionetten kurz zur Seite gelegt und beispielsweise ein Schattenspiel gezeigt. So haben die Neuburger Fadenspieler schon den „Gestiefelten Kater“ auf die Bühne gebracht.