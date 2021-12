Neuburg

20:00 Uhr

Digitalisierung: Neuburg-App soll im Februar starten

Hans Laslop (links) vom Unternehmen Data Factory und Michael Regnet vom Stadtmarketing stellen zwei Neuheiten in der Digitallandschaft von Neuburg vor. Neben einer eigenen App soll auch der Handel durch eine Art digitaler Marktplatz unterstützt werden. Die Neuerungen sind ab Februar zu erwarten.

Plus Das Neuburger Stadtmarketing und das Unternehmen Data Factory stellen die Neuburg-App vor. Ab Februar soll das neue Angebot für die Bürger bereitstehen. Was die App alles können soll.

Von Anna Hecker

Nachhaltig und schnell, das ist der Anspruch, den das Neuburger Stadtmarketing zusammen mit dem Unternehmen Data Factory an eine Neuburg-App stellen. Verstärkt seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten sie Hand in Hand daran, Online-Projekte in Neuburg voranzubringen. Und dazu gehört ganz vorne eine App, mit der die Seite „Neuburg.com“ bald auch auf dem Mobiltelefon optimiert abrufbar sein soll – mit einigen Zusatzfunktionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen