Dinkelkissen setzt Mikrowelle in Brand: Feuerwehreinsatz in Neuburg

Ein Dinkelkissen hat Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Neuburger Gerichtsstraße eine Mikrowelle in Brand gesetzt und dadurch einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Laut Polizei hat dort eine 60-jährige Anwohnerin gegen 16.30 Uhr das Dinkelkissen in die Mikrowelle gelegt und den Raum verlassen. Da sich nach ersten Erkenntnissen die Mikrowelle nicht abgeschaltet hat, fing das Dinkelkissen an zu brennen.

Feuerwehreinsatz wegen Mikrowelle in der Gerichtsstraße

Die 60-Jährige wurde durch den Brandgeruch aufmerksam und trennte bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr die Mikrowelle von der Stromversorgung. Die Freiwillige Feuerwehr aus Neuburg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde lediglich die Mikrowelle durch das Feuer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)