Neuburg

vor 34 Min.

Diskussion um Parkplatz-Gebühren: Pfahler widerspricht dem OB

Plus In der Diskussion um Parkplatz-Gebühren in der Grünauer Straße widerspricht Verkehrsreferent Pfahler den Aussagen von OB Gmehling in der NR. Gibt es eine Lösung für Lehrkräfte?

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

In der Diskussion um Parkplatz-Gebühren in der Grünauer Straße hat sich Verkehrsreferent Bernhard Pfahler zu Wort gemeldet und den Aussagen von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling widersprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

