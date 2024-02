Neuburg

vor 17 Min.

"Disziplin geht verloren": Strengere Regeln für Radler in Neuburg

Plus In der Neuburger Innenstadt halten sich viele Radfahrerinnen und Radfahrer nicht an die Vorschriften. Jetzt hat der Verkehrsausschuss strengere Regeln beschlossen.

Von Andreas Zidar

Für Radlerinnen und Radler in der Neuburger Innenstadt sollen künftig strengere Regeln gelten. Wie berichtet, hat der Verkehrsausschuss am Mittwochabend beschlossen, dass Fahrradfahrer in den Bereichen Wein-, Rosen-, Schmid- und Mazillisstraße nicht mehr entgegengesetzt den Einbahnstraßen fahren dürfen. Dahinter stecken Beobachtungen, dass sich viele Radfahrer nicht an die Vorschriften halten und durch ihre Fahrweise Passanten gefährden.

Eigentlich gilt in den verkehrsberuhigten Bereichen der unteren Altstadt Schrittgeschwindigkeit. Doch insbesondere Radler seien häufig schneller unterwegs, erst recht, wenn sie auf einem E-Bike sitzen, berichtete Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest im Ausschuss. Die Initiative, deswegen die Regeln zu verschärfen, ging vom dritten Bürgermeister Peter Segeth ( CSU) aus. Aus seiner Sicht müssten Fußgänger in den Bereichen der unteren Altstadt "extrem aufpassen". Es sei "Wahnsinn", wie Radler durch die engen Straßen brettern würden. "Die Disziplin geht verloren." Segeth spricht in diesem Zusammenhang von einem "grundsätzlichen Missachten" der Verkehrsregeln. Die Autofahrer seien im Vergleich noch "am diszipliniertesten". Ein Verbot, auch entgegen den Einbahnstraßen zu fahren, würde in seinen Augen die Situation entschärfen und Fußgänger würden sich wieder sicherer fühlen.

