Neuburg

vor 20 Min.

Doch kein Trafohaus am Hocheder-Platz vor dem Donaukai

Ans Zierer-Haus (links hinten) beim Biergarten am Bürgermeister-Hocheder-Platz wäre die Trafostation gerückt. Dagegen gab es aber Protest.

Plus Auf dem Bürgermeister-Hocheder-Platz am Donaukai in Neuburg wird keine Trafostation gebaut. Stadtheimatpfleger Jörg Hauk hat dagegen gekämpft - und sein Ziel erreicht.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Stadtheimatpfleger Jörg Hauk hat mit allen Mitteln gekämpft und sein Ziel erreicht: Das Trafohäuschen der Stadtwerke wird nun nicht auf dem Bürgermeister-Hocheder-Platz aufgestellt, sondern im nahen Innenhof der früheren Raiffeisenbank.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen