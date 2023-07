Neuburg

07:00 Uhr

Klaus Köppl plant für die Drogerie in Neuburg ein neues Format

Die Drogerie in Neuburg ist zu einer über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Kleinkunstbühne geworden. Bis in den Dezember ist der Veranstaltungskalender bereits prall gefüllt.

Plus Klaus Köppl wollte die Drogerie bis Herbst 2023 betreiben und sich dann zurückziehen. Diese Pläne für die Neuburger Kneipe haben sich nun verändert.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Es hätte ein bitteres Ende für die Drogerie in Neuburg werden können: Noch Ende des vergangenen Jahres stellte Klaus Köppl in Aussicht, dass er sich aus dem Betrieb der Musikkneipe zurückziehen möchte. Und das schon sehr bald, den Herbst 2023 hatte Köppl im Blick. Wenn bis dahin kein Nachfolger gefunden sei, drohe das Aus der Drogerie. Mittlerweile ist dieses Szenario vom Tisch. Denn Köppl macht weiter - vorerst! In ein neues Format steckt er sein ganzes Herzblut.

Wenn er über seine Drogerie spricht, strahlt Köppl. Dass er immer noch weitermacht, liegt an den Musikern, die zu ihm kommen und von dem besonderen "Feeling" dort schwärmen und an den vielen zufriedenen Besucherinnen und Besuchern. Sie alle trösten sogar über Ärgernisse hinweg. Denn erst vor Kurzem bekam Köppl von der Neuburger Stadtverwaltung einen wenig erfreulichen Anruf.

