Dönergrille und Servietten gestohlen: Unbekannter bricht in Imbisswagen ein

Der Wagen stand am Südpark in Neuburg. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Ein bislang Unbekannter ist am Wochenende in einen am Neuburger Südpark abgestellten Imbisswagen eingebrochen. Laut Bericht der Polizei zwickte der Täter zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, das Vorhängeschloss auf, hebelte die Türe auf und gelangte so in das Innere des Wagens. Aus dem Verkaufsstand wurden zwei Dönergrille entwendet, außerdem wurden Servietten gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Beuteschaden beträgt rund 2500 Euro, der derzeit geschätzte Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 300 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter der Rufnummer 08431/67110. (AZ)