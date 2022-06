Don Quijote beendet Theatersaison in Neuburg

Plus Das Stück „Don Quijote“ markiert im Neuburger Stadttheater den Abschluss der Saison. Im Herbst geht es weiter – und auch die Abonnenten dürfen wieder wie gewohnt die Stücke besuchen.

Auf der Suche nach Abenteuer kann einem doch allerhand zustoßen: Nicht nur sein bekannter Kampf gegen Windmühlen hat „Don Quijote“ zum berühmten Antihelden gemacht; auch sein schlitzohriger Knappe Sancho Panza sorgt literarisch seit Jahrhunderten für geglückte Unterhaltung.