Donaunixen und Olympia: Lesung im Neuburger Freibad geplant

SZ-Autor Roman Deininger liest im Rahmen von "Kultur am Beckenrand" aus seinem Buch zu den Olympischen Spielen 1972 vor. Außerdem haben die Donaunixen einen Auftritt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Wochenende findet am kommenden Freitag, 15. Juli, ein weiteres Kulturhighlight im Neuburger Brandlbad statt. Diesmal gibt es im Rahmen der Reihe „Kultur am Beckenrand“ eine Lesung sowie einen Auftritt der Donaunixen.

Das Thema der Lesung dreht sich um die Olympischen Spiele vor genau 50 Jahren in München. Roman Deininger und Uwe Ritzer sind die Autoren des Buches „Die Spiele des Jahrhunderts, Olympia 1972, Der Terror und das neue Deutschland“. Die Olympischen Spiele in München sollten ein Fest der Demokratie, der Weltoffenheit und des Friedens sein. Dieser überall zu spürenden Glückseligkeit bereitet der palästinensische Terror ein abruptes Ende.

Lesung im Neuburger Brandlbad mit Roman Deininger

Während der Lesung werden auch Zeitzeugen aus Neuburg mit einbezogen, die über ihre Eindrücke und Erfahrungen damals berichten. Als besondere Umrahmung der Veranstaltung zeigen ab 20.30 Uhr die Neuburger Donaunixen unmittelbar vor der Lesung ihr extra für diese Veranstaltung eintrainiertes „Olympia-Programm“.

Besucher haben die Möglichkeit, sich einen Picknickkorb mitzubringen und das Konzert auf der Picknickdecke zu genießen. Wer das nicht möchte, kann auf den bereitgestellten Stühlen Platz nehmen. Badebegeisterte haben die Möglichkeit, der Lesung auch aus dem Wasser zu lauschen.

Tickets sind für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) erhältlich unter 08431/55400, tourist@neuburg-donau.de, im Bücherturm am Sèter Platz und an der Abendkasse im Brandlbad. Die Abendkasse öffnet um 19.30 Uhr. (AZ)