Gericht verurteilt 25-Jährigen für "irrsinnige" Verfolgungsjagd zu Haftstrafe

Plus Die Amokfahrt von Neuburg nach Donauwörth mit gestohlenem Transporter wird vor Gericht verhandelt. Das Schöffengericht verhängt drei Jahre und neun Monate Strafe.

Eine rasante Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen VW-Transporter hatte ein 25-jähriger Augsburger den Beamten der Polizei Neuburg, Rain und Donauwörth geliefert. Er gefährdete Passanten und rammte ein Polizeiauto – „bekifft und ohne Führerschein“, wie Amtsgerichtsdirektor Christian Veh bemerkte. Das Schöffengericht Neuburg verhängte jetzt drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe.