Neue Redaktionsleiterin bei der Neuburger Rundschau

Bei der Neuburger Rundschau gibt es eine neue Redaktionsleiterin. Barbara Wild übernimmt die Leitung der Lokalredaktion.

Stabwechsel in der Redaktion der Neuburger Rundschau: Seit 1. Mai leitet Barbara Wild (Bildmitte) die Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen in Neuburg an der Donau. Die 42-Jähirge tritt damit die Nachfolge von Manfred Rinke an, der sich nach fast 40 Jahren verabschiedet hat. Das Team der Neuburger Rundschau besteht damit aus (von links) Luzia Grasser, Redaktionssekretärin Claudia Voth, Katrin Kretzmann, Dirk Sing, Redaktionsleiterin Barbara Wild, Anna Hecker, stellvertretende Redaktionsleiterin Claudia Stegmann, Benjamin Sigmund und Andreas Zidar und Dorothee Pfaffel (hier nicht mit auf dem Bild).

Wild war schon von 2008 bis 2012 Redakteurin bei der NR und schrieb damals noch als Barbara Feneberg, kurz fene. Das Kürzel ist ihr erhalten geblieben, die Freude am konstruktiven, meinungsbildenden und ehrlichen Lokaljournalismus auch. Nach elf Jahren als Lokalchefin in Donauwörth kehrt sie nun beruflich zurück, privat lebt sie mittlerweile mit Familie seit 2006 in Neuburg.