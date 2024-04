Doppelspitze mit der Schwester: Wie das bei Heindl-Druck funktioniert

Claudia und Liza Heindl sind die vierte Generation bei Heindl-Druck in Neuburg. Um Geschäft und Privates zu trennen, gibt es klare Absprachen. Dabei spielt das Frühstück keine unwesentliche Rolle.

Die Schwester kann beste Freundin sein, ganz anders als man selbst oder auch mal Konkurrentin. Nicht selten ergreifen Geschwister ganz unterschiedliche Berufe, grenzen sich voneinander ab. Anders aber ist es bei Liza und Claudia Heindl. Die beiden Schwestern sind die nächste Generation des Neuburger Familienunternehmens Heindl-Druck und Werbung und haben vor kurzem eine weiteren Firma gegründet. Für eine gelungene Zusammenarbeit haben sie klare Zuständigkeiten - und einige goldene Familienregeln.

Es war nicht von Anfang an klar, dass die beiden Schwestern gemeinsam die Firma des Vaters in Neuburg-Heinrichsheim zu zweit weiterführen werden, denn es gibt auch noch einen Bruder. Michael Heindl aber entschied sich nach kurzer Zeit im väterlichen Unternehmen seine eigene der Seniorchef Michael Heindl verrät. Der heute 69-Jährige hatte das Unternehmen, das verschiedene Druckerzeugnisse aber auch Dienstleister in Sachen Werbung ist, 1985 vom eigenen Vater übernommen. Damals war es noch an der Luisenhöhe ansässig, dort gab es damals noch ein Foto-Labor. "Mein Vater hat den Betrieb damals gerne weitergegeben, weil er gesehen hat, dass es läuft", sagt der Seniorchef, der Heindl-Druck weiterentwickelt hat und auch den Neubau am Eichet realisierte. Dass es jetzt auch bei der nächsten Generation läuft, sieht er an seinen beiden Töchtern.

Mit Heindl-Druck organisieren Claudia und Liza Heindl auch die Messe "Gesund und Aktiv" in Neuburg. Die Banner machen sie natürlich auch. Foto: Barbara Wild

Die verbinden ihre ersten emotionalen Erinnerungen an die Firma mit jenem Großvater. Liza Heindl (29) und Claudia Heindl (41) fuhren als Kinder gemeinsam mit dem Opa erst zur Post, dann zu den Eltern in den Betrieb. Auch Mutter Monika war dort jahrzehntelang in der Lohnabrechnung tätig. Dort gab es oft ein zweites Frühstück. In den Ferien war das Firmengelände der Spielplatz der Schwestern, mit den Resten der Plakate entstand so manche Bastelarbeit.

Claudia und Liza Heindl führen mittlerweile drei Unternehmen

Aus den Mädchen sind Unternehmerinnen geworden, der einstige Spielplatz hat sich zum Arbeitsplatz entwickelt. Claudia Heindl lernte Industriekauffrau und Siebdruckerin, machte ihre Industriemeisterin für Print und Digitalmedien. Liza Heindl ist gelernte Fachinformatikerin, Mediengestalterin und hat noch eine Medienfachwirtin aufgesattelt. Bei Heindl-Druck haben sie ihre Aufgaben klar aufgeteilt - gleichberechtigt in der Chefetage mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Claudia Heindl kümmert sich um die Produktion, koordiniert Aufträge für Messen und Events. Auch die Personalentwicklung liegt bei ihr. Liza Heindl obliegt das Backoffice, kümmert sich um die IT und die Strukturen im Hintergrund. Eine ihrer goldenen Regeln ist, dass es niemals vor dem gemeinsamen Frühstück im Büro um die Arbeit und die Firma gehen darf. Geschäftliches gibt es im Geschäft. Gerade auch, weil sie privat viel gemeinsame Zeit miteinander verbringen.

Vater Michael Heindl sieht sich als "stiller Beobachter" in der Firma

Vater Heindl hat die Firma noch nicht ganz verlassen, beschreibt seine Funktion als "stiller Beobachter". Vormittags ist der 69-Jährige gerne Mal im Büro, hilft und unterstützt. Seine Töchter schätzen die Zusammenarbeit. Er gibt offen zu, dass er schon eine Zeit gebraucht hat, bis er sich aus Entscheidungen heraushalten konnte. "Ich musste verstehen, dass viele Wege zu einem Ziel führen können. Es muss nicht immer meiner sein", sagt er. Auf manches müssten die Schwester selber kommen. Er hat nun mehr Zeit für die Imkerei.

22 Angestellte arbeiten bei Heindl-Druck, die meisten davon sind Frauen. Um weiter attraktiver Arbeitsplatz zu sein, haben Liza und Claudia Heindl flexiblere Arbeitszeiten möglich gemacht, Hierarchien sind flacher. Mit der Zeit zu gehen, war den Schwestern sehr wichtig. Genauso wie das Netzwerk in Neuburg zu pflegen - bei den Wirtschaftsjunioren oder bei der IHK Neuburg-Schrobenhausen.

Aus der Begeisterung für Yoga heraus gründeten die Schwestern ein Yogastudio. Im Sommer finden die Kurse draußen statt, wie 2023 im Hof der Maria-Ward-Schule. Foto: Barbara Wild (Archiv)

Auch das Tätigkeitsfeld von Heindl-Druck hat sich erweitert: In Neuburg verbindet man das Unternehmen mit Bannerwerbung, Plakaten oder Gebäudebeschriftungen. Mittlerweile bietet es allumfassende Werbung in Print, Internet und Social Meida an. Von der Visitenkarte bis zum Instagram-Account gestaltet die Firma Werbekonzepte. Die Zott-Unternehmenszentrale in Mertingen (Donau-Ries) hat Heindl die gesamte visuelle Ausstattung der Büroräume, Flure und Kantinen übernommen.

Vor kurzem hat das Geschwisterpaar, das auch den Internetprovider Bavaria Telezentrum führt, eine weitere Firma gegründet, die gar nichts mit Werbung zu tun hat: ein Yogastudio. Die Schwestern verwirklichen hier ihre eigene Begeisterung für Yoga und Gesundheit. Das "Aurum Loft" ist in Zeiten von Corona entstanden ist und ein Erfolgskonzept, im Sommer finden die Kurse im Rahmen der von Heindl-Druck organisierten Messe "Gesund und Aktiv" im Freien und an besonderer Orten der Stadt statt - erstmals auch im Schloss Neuburg. Dort wird man Claudia und Liza Heindl sicher antreffen - als Schwestern, die sich gut verstehen und das Geschäft im Geschäft lassen können.

Ein Unternehmen zu führen, ist auch eine Herzensangelegenheit. Doch was passiert, wenn der Chef langsam an Ruhestand denkt? Dann stellt sich nicht selten die Frage, wie und vor allem mit wem es weitergehen kann. In unserer Reihe "Stabwechsel" stellen wir Firmen aus der Region vor, für die die Unternehmensnachfolge aktuell im Fokus ist. Heute: Die Heindl -Druck und Werbung aus Neuburg.