Städtepartnerschaft: Neuburger feiern mit Lütgendortmund

Klaus Babel, die Marktkapelle Rennertshofen und Schlossfestgruppen überbringen Grüße aus Bayern.

Es lebe die bayerisch-westfälische Freundschaft: Eine Neuburger Delegation feierte jetzt mit Lütgendortmund das 870-jährige Bestehen des Dortmunder Stadtteils. Die Verbindung gibt es bereits seit über 40 Jahren, und die Gastfreundschaft „war wieder außerordentlich gewesen“, berichtet Bürgermeister a. D. Rüdiger Vogt.

Er muss es wissen, denn als gebürtiger Remscheider ist er selber ein Westfale, der sich in Bayern ziemlich wohlfühlt. Der zweite Botschafter dieser Städtefreundschaft ist zweifelsohne Stadtrat Klaus Babel. Er singt Schlager am Mikrofon und überbringt die Grüße der Stadt Neuburg zusammen mit einem Koffer voller Erinnerungsgeschenke.

Als musikalischer Begleiter war dieses Mal die Marktkapelle Rennertshofen mitgereist. Die Musiker gaben Standkonzerte, wechselten sich mit dem örtlichen Akkordeon-Orchester ab und spielten in der Kirche St. Magdalena mit Dudelsackpfeifern „Amazing Grace“, dass man fast Gänsehaut bekommen habe, so Klaus Babel. Nach der Bayernhymne habe es langen Applaus gegeben.

Gäste aus Lütgendortmund besuchen nächstes Jahr wieder das Schloßfest in Neuburg

Alexander Haninger und Richard Golder verstärkten die Kapelle, Marktvogt Friedhelm Lahn marschierte im Schlossfestkostüm und den Neuburger Spielleut beim großen Festumzug mit. Historische Präzision ist in Lütgendortmund nicht vorgeschrieben, Rock-’n’-Roll-Tänzerinnen laufen neben Mittelaltergruppen, Brauereiwagen und Flashdance mit. Neben diesem „Dorffest“ gibt es die jährliche „Pflaumenkirmes“. Dem bunten Jubiläumszug ging ein Frühschoppen voraus, bei dem sich die Marktkapelle mit dem Shantychor abwechselte. Der Shantychor ist mit seinen Seemannsliedern weit über Dortmund hinaus bekannt und würde gerne einmal in Neuburg gastieren.

Vor allem Reinhard Sack und Peter Bercio halten auf westfälischer Seite die Städtefreundschaft mit Neuburg am Leben. Lütgendortmund mit 23.000 Einwohnern ist einer von zwölf Bezirken der Stadt Dortmund. Oberbürgermeister Ullrich Sierau, der mehrmals in Neuburg zu Gast gewesen war, wurde 2020 von seinem SPD-Parteifreund Thomas Westphal im Amt abgelöst. Möglicherweise kommt er zum Schlossfest 2023, denn dann reisen die Lütgendortmunder in der Regel mit drei Bussen an.