Doug Weiss Quartet: Mainstream Jazz der besonderen Art

Plus Das Doug Weiss Quartet spielte im Neuburger Birdland und zeigte sich dabei als eine echte musikalische Einheit.

Diese vier Jazzer haben ihr Publikum im Birdland mit einem Konzert der besonderen Art beschenkt. Bandleader Doug Weiss (Bass), der Pianist Bela Meinberg, Ori Jacobson auf dem Tenorsaxofon und der Schlagzeuger Jordan Dinsdale agieren hochkonzentriert und mit einer selbstverständlichen Leichtigkeit als wahre musikalische Einheit.

Die tiefgehende, anrührende Wirkung dieser Musik, fast durchgehend Eigenkompositionen, kommt aus der musikalischen Substanz jedes einzelnen Titels. Doug Weiss entwickelt auf sanfte, eher hinreißende als mitreißende Weise einen verschwenderischen Reichtum an Melodien, Klangfarben und Spielwitz, er variiert souverän Tempi und Takt und streut immer wieder rhythmische Überraschungseffekte ein.