Neuburg

18:00 Uhr

"Dramatisch, was da abgeht": Neuburger Busfahrer werden bedroht und angegriffen

In den Neuburger Stadtbussen kam es jüngst immer wieder zu Polizeieinsätzen.

Plus Immer wieder muss die Neuburger Polizei zu Einsätzen in den Stadtbussen kommen. Die Fahrer werden beleidigt und körperlich angegangen. Die Situation sei dramatisch.

"Es ist mittlerweile dramatisch, was im Bus alles abgeht", das waren die klaren Worte von Andreas Bichler von den Stadtwerken Neuburg bei der jüngsten Werkausschusssitzung. Thema waren Vorfälle in den Stadtbussen, bei denen die Busfahrer und -fahrerinnen beleidigt oder angegriffen wurden. Und diese Vorfälle würden sich jüngst spürbar häufen. Auch einige Fahrgäste würden angeben, sich wegen solcher Zwischenfälle nicht mehr in die Busse zu trauen. Die Angriffe würden fast ausschließlich von Migranten ausgehen.

