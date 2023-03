Drei Diebe schlagen in der Neuburger Markthalle zu

In der Markthalle am Neuburger Schrannenplatz wird eine Ladeninhaberin ausgetrickst. Eine Geldkassette wird gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Kasse ist aus der Markthalle in Neuburg gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwochabend wurde aus der Markthalle am Schrannenplatz in Neuburg eine Geldkassette entwendet, in welcher sich 850 Euro Bargeld befand. Gegen 18 Uhr teilte die 73-jährige Pächterin eines kleinen Ladens der Markthalle der Polizeiinspektion Neuburg mit, dass sie soeben von einem unbekannten Täter unter einem Vorwand aus dem Laden gelockt wurde. Als sie in ihre Geschäftsräume zurückkehrte, konnte sie noch einen weiteren Mann und eine Frau ausmachen, welche den Laden wieder verließen.

Der 73-jährigen Neuburgerin fiel sofort auf, dass ihre im Kassenbereich aufbewahrte Geldkassette fehlt. Aufgrund der Gesamtumstände geht sie davon aus, dass die drei Personen gemeinsam handelten und für den Diebstahl verantwortlich sind. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Diebstahl in der Markthalle: Die Polzei sucht Zeugen

Das diebische Trio, welches laut der Ladenbesitzerin südosteuropäischer Herkunft gewesen sein müsste, kann wie folgt beschrieben werden: Die weibliche Täterin war circa 40 Jahre alt, 170 cm groß, hatte nackenlange dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Der erste männliche Täter wurde ebenfalls auf das Alter von 40 Jahren geschätzt. Er soll 190 cm groß gewesen sein, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer blauen Steppjacke und einer hellgrauen Hose bekleidet. Das Alter des zweiten männlichen Täters wurde auf 55 Jahre geschätzt. Er war in etwa 165 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Als auffällig bezeichnete die Ladenbesitzerin das lückenhafte sowie mit einem Goldzahn besetzte Gebiss des Mannes. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)