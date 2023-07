Drei große Partys: Hier kann man am Wochenende im Raum Neuburg feiern

An diesem Wochenende kann man im Raum Neuburg ordentlich feiern. Hier ein Überblick über drei große Partys in Neuburg, Bruck und Unterhausen.

Am Wochenende geht im Raum Neuburg die Party ab. Gleich an drei Orten, in Unterhausen, Bruck und beim VfR in Neuburg, kann ordentlich gefeiert werden. Hier ein Überblick über die Events am Samstag und Sonntag.

Eine Möglichkeit zu feiern bietet die Rockparty am Anger in Bruck. Unter dem Motto „Die Legende ist zurück“ stellt der Schützenverein Bruck mit rund 150 Helfern die Feier auf die Beine. Den Auftakt bildet an diesem Samstag, 22. Juli, die Kinderrockparty. Von 16 bis 18 Uhr können dabei alle Altersklassen richtige Partyluft schnuppern. Der Eintritt ist frei, außerdem gibt es vergünstigte Getränke. Die Party für die „Großen“ startet dann um 20 Uhr, zu der alle ab 18 Jahren eingeladen sind. Für die richtige Stimmung sorgen vier DJs, die Hits der vergangenen 40 Jahre aus allen Musikgenres auflegen – es wird also nicht nur Rockmusik gespielt, kündigt Thomas Theiler von den Brucker Schützen an. Geboten sind eine große Licht- und Tonanlage, eine Tanzfläche sowie ein Außenbereich mit Schirmen. Ein weiteres Highlight ist die 27 Meter lange Bar, an der die Partygäste mit Getränken versorgt werden. Gegen einen Eintritt von acht Euro steht einer langen Partynacht nichts mehr im Wege.

13 Bilder Party mit Disco-Truck: Das sind die Bilder vom Fly-Jubiläum Foto: Lissy Kügler

Beach-Party in Neuburg, Rockparty in Bruck, Waggoneröffnung in Unterhausen

Auch in Neuburg direkt ist am Samstagabend etwas geboten. Auf dem Gelände des VfR Neuburg steigt die „Beach-Party“. Beginn ist um 18 Uhr und richtig gefeiert wird dann ab 21 Uhr. Zum Einsatz kommt erneut der "Disco-Truck" der Gashi-Brüder. Vom Truck aus werden die Besucher mit Essen, Cocktails, Bier und Softdrinks versorgt. Um das Wichtigste auf einer Party – die Musik – kümmert sich DJ Birdzz. Von Pop bis Hip-Hop soll für jeden etwas dabei sein. Als Höhepunkte des Abends erwarten die Besucher eine Schaumparty sowie eine Lichtshow. Liegestühle, die über das ganze Gelände verteilt sind, sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt der Veranstalter Leotrim Gashi: „Wir rechnen mit ungefähr 400 bis 500 Besuchern.“

Ebenfalls am Samstag findet in Unterhausen eine Waggoneröffnung statt. Der neu eingerichtete Waggon soll in Zukunft ein Treffpunkt für Jugendliche sein. Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr mit anschließender Einweihung und Eröffnung des Waggons. Später findet der „Abend der offenen Waggontüre“ mit Waggonparty statt. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Sonntag, 23. Juli, startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen, der von der Blaskapelle Oberhausen musikalisch begleitet wird. Bis 15 Uhr haben alle Interessierten noch einmal die Möglichkeit, den Waggon zu besichtigen.

Lesen Sie dazu auch