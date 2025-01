Drei-Königsschießen der Neuburger Bogenschützen

Das neue Jahr wird traditionell am Drei-Königs-Tag bei der Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Neuburg/Donau mit dem Drei-Königsschießen der Bogenabteilung eingeläutet. Das Turnier ist ein fester Bestandteil des Schießkalenders der FSG, es wurde vom neuen Bogenreferenten der Gesellschaft, Markus Amann, geleitet. Geschossen wird das Winterturnier mit Pfeil und Bogen bei jeder Witterung im Freien. So auch heuer, endlich mal wieder mit Schnee und richtig schönem Wetter. Für die erwachsenen und die jugendlichen Schützen beträgt die Distanz 18 Meter, die Kinder dürfen auf 12 Meter die jeweils 30 Pfeile fliegen lassen. Peter Schmidt konnte heuer neben den eigenen zahlreich erschienenen Bognern und Bognerinnen die FSG Schrobenhausen und die Bogenabteilung der Schützenkameradschaft Immergrün aus Grasheim begrüßen. Danach übernahm Bogenreferent Markus Amann das Kommando und eröffnete mit der Bekanntgabe des Reglements den Wettkampf. Geschossen wurde dabei auf Glücksscheiben. Die besten Treffer dabei erzielte Alexander Lorenz von der Schützenkameradschaft Immergrün Grasheim, gefolgt von Jakob Berger von der FSG Schrobenhausen und Bernhard Höhne von der FSG Neuburg. Bei der Jugend holte sich Korbinian Egen vor Lena Lang und Matthias Stemmer den ersten Platz. Und bei den Kindern hatte Finja Bork die Nase vorn. Gefolgt von Georg Grohmann und Lina Öxler. Alle von der FSG Neuburg. In der Mannschaftswertung holte sich die Schützenkameradschaft die Urkunde für die beste Mannschaft. Peter Schmidt und Markus Amann bedankten sich bei allen Teilnehmern, Helfern und speziell der Küchencrew für das fröhliche und tolle Turnier. Bei wärmendem Lagerfeuer , Punsch und Muffins beschlossen die Schützinnen und Schützen den schönen und erfolgreichen Tag. Bild, v. n. r.: Bogenreferent Markus Amann, Jakob Berger, Lina Öxler, Lena Lang, Bernhard Höhne, Korbinian Egen, Finja Bork, Matthias Stemmer, Georg Grohmann, Daniel Centmayer, Alexander Lorenz und erster Schützenmeister Peter Schmidt

