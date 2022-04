Drei Künstler aus Wagenhofen eröffnen Neuburger Kunstausstellung

Plus Drei Künstlerinnen der Freien Akademie Wagenhofen zeigen ihre Kunstwerke im Neuburger Fürstengang. Die Werke könnten unterschiedlicher nicht sein – obwohl das Thema ähnlich ist.

Drei Malerinnen, drei ganz unterschiedliche Kunstansätze, Stilrichtungen und Materialien, aber eine Wurzel. Die drei Künstlerinnen haben die FAWAG (Freie Akademie Wagenhofen), einen Ableger der Neuburger Sommerakademie, über viele Jahre mitgeprägt. Im Fürstengang ist am Freitagabend die Ausstellung „Dreierlei“ mit 39 Werken von Christiane Wehner-Suchanek, Annemarie Hahne und Carola Bertram eröffnet worden. „Was Sie hier sehen, ist die Speerspitze, der Gipfel des Eisbergs der Freien Akademie Wagenhofen“, zitiert Laudator Viktor Scheck den langjährigen FAWAG-Leiter Christoph Kern.