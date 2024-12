Drei Leichtverletzte bei Unfall an der Zeller Kreuzung

Am Freitagabend gegen 23.10 Uhr ist es an der Zeller Kreuzung bei Neuburg zu einem Unfall gekommen, an dem zwei Autos beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen auf der B16 von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg unterwegs.

An der Zeller Kreuzung wollte er nach rechts in Richtung Bergheim abbiegen. Eine 53-Jährige aus Neuburg, die hinter ihm fuhr, erkannte jedoch nicht rechtzeitig, dass ihr Vordermann gebremst hatte, und fuhr auf das Auto auf. Beim Unfall wurden der 46-Jährige sowie zwei weitere Insassen leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. (AZ)