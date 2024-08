Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Neuburg

In Neuburg gab es am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in der Augsburger Straße. Nach Angaben der Polizei wurden zwei 14-jährige Mädchen und ein 60-jähriger Mann leicht verletzt.

Die Mädchen fuhren gegen 19.25 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung. Ihnen kam der Mann mit seinem Fahrrad entgegen. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den E-Scooter.

Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die Eltern der Mädchen brachten diese in die Klinik Neuburg. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. (AZ)