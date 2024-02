Drei Verletzte nach Auffahrunfall im Neuburger Schwalbanger

Eine Frau bremst für ein Mädchen im Neuburger Schwalbanger, eine nachfolgende Autofahrerin fährt auf. Bei dem Unfall verletzen sich drei Beteiligte.

Drei Verletzte und 6000 Euro Sachschaden: Dies ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich Donnerstagnachmittag am Schwalbanger in Neuburg ereignet hat. Gegen 17.15 Uhr war dort laut Polizei eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen zusammen mit einer 57-jährigen Beifahrerin in Richtung Längenmühlweg unterwegs. Die 53-Jährige hielt dabei kurz an, um einem Mädchen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Eine nachfolgende 27-jährige Autofahrerin aus Neuburg erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 53-Jährigen auf. Dabei wurden eine 17-jährige Mitfahrerin im Wagen der 27-Jährigen, die 53-Jährige und die 57-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährige in die Klinik Neuburg. Die 27-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)