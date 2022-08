Dreijährige unter Wasser: Nach dem Unfall im Brandl ermittelt die Polizei

Im Neuburger Brandlbad ist bei einem Badeunfall vor Kurzem ein dreijähriges Mädchen unter Wasser gesunken. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Nach dem Badeunfall im Neuburger Brandlbad, bei dem ein dreijähriges Mädchen kurzzeitig unter Wasser tauchte, laufen die Ermittlungen der Polizei. Der Vorwurf, der im Raum steht, lautet Verletzung der Fürsorgepflicht, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Bislang haben die Beamten den eingesetzten Bademeister befragt. Weitere Vernehmungen stehen noch aus. Die Befragung der betroffenen Eltern scheitere bislang unter anderem daran, dass ein Dolmetscher benötigt wird, heißt es von der Polizei.

Badeunfall im Brandlbad Neuburg: Die Polizei ermittelt

Wie berichtet, war bei dem Vorfall im Juli das Mädchen im Mehrzweckbecken für kurze Zeit untergegangen. Ein anderes Mädchen bemerkte dies und machte seine Mutter darauf aufmerksam, die die Dreijährige sofort aus dem Wasser zog. Das Kleinkind hatte einiges an Wasser geschluckt und musste sich in der Folge übergeben. Zur weiteren Behandlung landete ein Hubschrauber mit einem Notarzt auf der Brandlwiese, das Mädchen kam anschließend ins Krankenhaus. Dort musste es nur kurz bleiben. Das Kind sei nicht schwerer verletzt worden und trug keine Schäden davon, so die Polizei. (ands)

