Dreijährige verletzt: Eine Geburtstagsfeier endet vor dem Neuburger Amtsgericht

Ein Vater soll seine dreijährige Tochter bei ihrer Geburtstagsfeier verletzt haben. Vor Gericht stellte sich die Situation jedoch anders dar.

Diese Geburtstagsfeier in einer Neuburger Wohnung hatte kein besonders feierliches Ende: Im Jahr 2019 traf sich eine Familie zum dritten Geburtstag eines Kindes. Dabei soll es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Vor dem Neuburger Amtsgericht musste sich nun der Vater des Kindes verantworten.

Laut Anklage sei es zu zwei Übergriffen während der Feier gekommen. Zunächst soll der heute 32-Jährige seine Tochter an den Ohren nach oben gezogen haben und später an den Füßen durch die Wohnung geschleift. Beide Vorwürfe liegen im Bereich der Körperverletzung. Der Angeklagte selbst wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern. Die Tante des Mädchens hatte bei einer Befragung im Vorfeld der Verhandlung angegeben, das Mädchen habe geweint. Zunächst habe alles im Spaß begonnen, dann sei es dem Kind zu viel geworden.

Die Großeltern waren nun als Zeugen geladen, auch sie waren vor vier Jahren als Gäste bei dem Geburtstag anwesend. Sie erinnerten sich daran, dass der Angeklagte das Kleinkind an den Ohren gezogen habe, konnten jedoch nicht mehr genau sagen, ob das Kind geweint habe, verletzt war oder dadurch Schmerzen erlitten hatte. Der Großvater des Mädchens beschrieb zudem den zweiten Vorfall. "Er hat sie so ein paar Minuten an den Füßen am Boden im Kreis rumgezogen. Ich weiß nicht, ob das Spaß war oder nicht."

Vater wegen Körperverletzung an dreijähriger Tochter vor Gericht

Mehrfach fragten Richter Christian Veh sowie die beiden Anwälte nach, ob es einen Grund gebe, warum der Vorfall vor vier Jahren nicht angezeigt wurde und erst jetzt erneut auf den Tisch komme. Darauf hatten beide Zeugen jedoch keine Antwort. Einen Anhaltspunkt sah Veh jedoch darin, dass sich der Angeklagte und die Mutter des Kindes nicht zum ersten Mal vor Gericht begegneten.

Seit sich das Paar getrennt hatte, sei es zu familienrechtlichen Auseinandersetzungen gekommen. Bereits 2021 war der Streit ausgebrochen. Rechtsanwältin Derya Basal bestätigte, dass diverse Vorwürfe im Raum gestanden hatten, die Verfahren wurden jedoch alle eingestellt. Im Zentrum sei es um die Frage nach dem Sorgerecht für das gemeinsame Kind gegangen.

Im Rahmen dieser Prozesse sei auch am Rande die Aussage getroffen worden, dass es bei besagter Geburtstagsfeier im Jahr 2019 zu den beiden Vorfällen gekommen war. "Nach den Zeugenaussagen fällt das in die Rubrik Rangelei", meinte Veh, "da sehe ich keinerlei kriminelle Energie". Er sprach sich dafür aus, dass das Verfahren eingestellt werde. Da dem die Staatsanwaltschaft zustimmte, endete die Verhandlung mit der Einstellung. "Ich hoffe sehr, dass nun Ruhe auch in den familienrechtlichen Streit kommt", sagte Veh abschließend, "der einzige, der darunter leidet ist das Kind und das braucht sowohl Vater als auch Mutter."