Dreiste Diebe schlagen in Neuburg drei Mal zu

Eine Seniorin wird um hunderte Euro beklaut, eine Handtasche entwendet. Und auch ein E-Scooter wurde in Neuburg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei Neuburg meldet drei Fälle von Diebstählen in der Ottheinrichstadt. Zweimal bedienten sich Unbekannte an den Handtaschen von Frauen, ein weiteres Mal wurde ein E-Scooter gestohlen.

Bereits vergangenen Freitag war eine Seniorin während ihres Einkaufes in einem Supermarkt im Schwalbanger beklaut worden. Sie war am Mittag mit ihrem Einkaufstrolley in dem Markt in der Sudetenlandstraße, darin befand sich ihre Geldbörse mit mehreren hundert Euro. Der Dieb nahm in einem unbeobachteten Moment die Geldbeute aus dem Trolley.

Abgestellte Handtasche einer Neuburgerin ist weg

Ebenfalls einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bisher Unbekannter, als er am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr die abgestellte Handtasche einer 47-jährigen Neuburgerin entwendete. Die Frau hatte die Tasche in dem Mehrfamilienhaus an der Münchener Straße kurz an den Briefkästen abgestellt und ging in den Keller des Gebäudes. In der Tasche befanden sich neben dem Mobiltelefon noch andere Wertgegenstände. Jetzt ist die Tasche weg.

Schließlich meldete ein 31-jähriger Neuburger, dass sein E-Scooter am Sonntag gegen 3.30 Uhr in der Hirschenstraße auf Höhe der Sparkasse gestohlen wurde. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 800 Euro.

Wer Hinweise zu einem der Fälle geben kann, soll sich an die Polizei Neuburg melden unter 08431/67110. (AZ)