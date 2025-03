Drohnenflug über Neuburg: Polizei ermittelt den Piloten

Die Polizei in Neuburg hat am Samstagmittag einen jungen Piloten ausfindig gemacht, der ohne Erlaubnis eine Drohne in der Nähe des Flugplatzes der Bundeswehr hat fliegen lassen. Das ist ohne eine Genehmigung nicht erlaubt.

Zeuge beobachtete Drohnenflug in der Nähe der Bundeswehr in Neuburg

Gegen 12.30 Uhr teilte ein Zeuge telefonisch den Beamten mit, dass er eine fliegende Drohne im Ortsteil Feldkirchen beobachtet. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnten die Polizisten den Piloten schnell ausfindig machen. Bei ihm fanden sie auch die Drohne. Es handelte sich um einen 14-jährigen Neuburger. Sein Fluggerät wurde sichergestellt.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei Neuburg, dass Drohnen (unbemannte Fluggeräte) nach der Luftverkehrsordnung in der Nähe von Flugplätzen nur mit Genehmigung durch die Flugverkehrskontrollstelle betrieben werden dürfen. Nachdem zuletzt mehrfach Drohnen über militärisches Gebiet in Deutschland und auch über Neuburg aufgefallen sind, reagieren die Behörden derzeit sehr sensibel. (AZ)