Neuburg

vor 17 Min.

DSL-Kabel bei Bauarbeiten gekappt: Neuburger Stadtwerke nicht erreichbar

Die Neuburger Stadtwerke sind voraussichtlich den ganzen Tag weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar. Grund ist ein gekapptes DSL-Kabel. An wen sich Verbraucher in Notfällen wenden können.