Neuburg

vor 2 Min.

"Düstere" Finanz-Aussichten: Neuburg muss sich auf magere Jahre einstellen

Die Finanzlage in Neuburg ist angespannt. Die Stadt müsse sich auf schlechtere Zeiten einstellen, kündigt OB Bernhard Gmehling an.

Plus Die Finanzlage in Neuburg ist angespannt. Der Schuldenstand könnte bald einen kritischen Wert erreichen. Der OB kündigt an: Die Stadt muss sich auf schlechtere Zeiten einstellen.

Von Andreas Zidar

Neuburgs Kämmerer Markus Häckl hat den Stadtrat auf eine weiterhin angespannte Haushaltslage eingestimmt. „Die Aussichten für heuer und die nächsten Jahre sind eher düster“, sagte er in der jüngsten Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

