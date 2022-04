Dult, Krammarkt und Geschäfte geöffnet: In Neuburg herrschte mal wieder Leben

Dult, Krammarkt und verkaufsoffener Sonntag zogen in Neuburg viele Menschen nicht nur in die Innenstadt. Auch im Südpark und den geöffneten Geschäften außerhalb des Zentrum war enorm viel los.

Irgendwie schienen sich die Menschen danach gesehnt zu haben, wieder einmal unter die Leute zu kommen. Das war schon bei den Palmsonntagprozessionen am Vormittag so, denen sich viele Gläubige anschlossen und beim verkaufsoffenen Sonntag mit Dult und Krammarkt in Neuburg nicht anders.

ie vielen Stände auf dem Krammarkt in den Innenstadtstraßen von Neuburg zogen mit ihren Waren das Interesse der Besucher auf sic Foto: Manfr4ed Rinke

Noch immer warm eingepackt, drängten Jung wie Alt, Groß wie Klein ins Zentrum, schlenderten entlang der mehr als 40 Stände beim Krammarkt in den Innenstadtstraßen, besuchten die Geschäfte oder zogen zur Dult auf den Schrannenplatz. Dort fühlten sich nicht zuletzt die Kleinen zuhause, trafen auf den Osterhasen des Traumtheaters oder auf Max und Moritz in Großformat, von denen sie Süßigkeiten geschenkt bekamen. Der Anziehungspunkt schlechthin für die Mädchen und Buben war natürlich das Karussell mitten auf dem Platz, wo sie ihre Runden drehen konnten.

Begehrt waren diese beiden lustigen Kollegen auf dem Schrannenplatz vor allem bei den Kindern, die sich bei Max und Moritz Süßigkeiten abholen konnten. Foto: Manfred Rinke

Auch am Südpark und in den Geschäften außerhalb der Neuburger Innenstadt war viel los

Doch nicht nur die Innenstadt erfreute sich am Sonntag einer großen Resonanz. Auch die geöffneten Geschäfte am Rande des Zentrums lockten zahlreiche Menschen an. Sei es das Schuhgeschäft Herrmann im Schwalbanger oder das Bauzentrum Mayer an der Ingolstädter Straße und natürlich vor allem das Einkaufszentrum am Südpark. Dort waren die vielen Parkplätze jedenfalls bestens gefüllt.

Auch am Südpark herrschte am verkaufsoffenen Sonntag eine ausgesprochen gute Resonanz. Foto: Manfred Rinke

In der Innenstadt dauerte das Erlebnis Fußgängerzone mit verkaufsoffenen Geschäften, Krammarkt und Dult von 10 bis 18 Uhr. Eine Wiederholung gibt es im Herbst – falls Corona dann mitspielt.

