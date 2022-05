Durch ambulante Versorgung sichert die Caritas die Selbstständigkeit

Die Caritas hat durch die ambulante Versorgung einer 64 Jahre alten Frau trotz deren Erkrankung die Selbstständigkeit bewahrt.

Es muss nicht immer gleich der Auszug aus der eignen Wohnung sein, wenn Menschen psychisch, geistig oder suchtbedingt beeinträchtigt sind, selbstständig zu leben. Entscheidende Hilfe in solch einer Situation kann möglicherweise vonseiten der Caritas kommen, wie dieses Beispiel zeigt.

Die 64-jährige Hermine Gösel (Name geändert) leidet seit 22 Jahren an einer schizoaffektiven Störung. Aufgrund dieser Erkrankung ist ihre Ehe in die Brüche gegangen, zu den zwei Kindern besteht zudem nur seltener Kontakt. Seit rund 18 Jahren kann Hermine Gösel keiner geregelten Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt nachgehen, lebt deshalb von einer Erwerbsminderungsrente. Ihr Alltag ist immer wieder von schweren Krankheitsphasen geprägt, die Organisation ihres Lebens gelingt ihr nicht mehr alleine. Unterstützung aus der Familie oder von den wenigen Bekannten erhält sie nicht.

Caritas sichert Wohnraum auch in schweren Situationen

Als vor rund zehn Jahren nach einem Klinikaufenthalt das Thema Unterbringung in einer Wohngemeinschaft und Auszug aus der eigenen Wohnung auf dem Tisch lag, wählte Hermine Gösel die Alternative ambulantes betreutes Wohnen, angeboten vom Caritasverband. Hierbei werden Menschen mit ausgeprägten psychischen, geistigen oder suchtbedingten Beeinträchtigungen, die sich nicht selten schwertun, die vielen Aufgaben im Alltag ganz alleine zu bewältigen, durch Fachkräfte des Caritasverbandes unterstützt. Zusätzlich wurde durch das Betreuungsgericht ein rechtlicher Betreuer des Caritas Betreuungsvereins gestellt. Durch diese zwei Maßnahmen wurde es der Frau ermöglicht, trotz gegebener Leistungsdefizite in ihren eigenen vier Wänden in größtmöglicher Eigenständigkeit zu leben.

Das eigenständige Wohnen, das selbstbestimmte Leben ist Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen genauso wichtig wie gesunden. Der Caritasverband bietet neben den erwähnten Diensten noch weitere ambulante Hilfen, die beeinträchtigen Menschen das Wohnen zu Hause ermöglichen. Egal ob die Nachbarschaftshilfen, die Soziale Beschäftigung, das betreute Wohnen in Gastfamilien oder die Begegnungsstätten für seelische Gesundheit. Gerade die Begegnungsstätte hat auch Hermine Gösel geholfen, in den eigenen Wänden bleiben zu können. Hier findet sie soziale Kontakte und sinnvolle Aufgaben, die ihren Alltag verschönern und sie zufrieden in die eigene Wohnung zurückkehren lassen. (nr)

Das Beratungszentrum Neuburg befindet sich am Spitalplatz C 193, Telefonnummer 08431/64880; Internet: info@caritas-neuburg.de.