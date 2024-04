E-Bike am Bahnhof geklaut: Besitzer sieht Täter mit gestohlenem Radl fahren

Ein teures E-Bike wird am Bahnhof Neuburg gestohlen. Kurz darauf sieht der Besitzer den Täter mit dem Radl fahren. Die Polizei greift ein.

Ein Fahrraddieb am Bahnhof Neuburg ist kurz nach seiner Tat erwischt worden. Gegen 10.30 Uhr musste ein 27-jähriger Mann aus Neuburg erkennen, dass sein E-Bike im Wert von 1200 Euro, dass er am Bahnhof Neuburg abgestellt hatte, geklaut worden war. Kurz darauf aber sah er einen Mann mit seinem Fahrrad in unmittelbarer Nähe und informierte sofort die Polizei.

Die Beamten konnten den Täter kurz darauf in der Nähe zu Fuß feststellen und vorläufig festnehmen. Dabei handelte es sich um einen 39-jährigen Neuburger, der bei der Polizei kein Unbekannter ist. Das E-Bike konnte schnell gefunden werden. Bei der Durchsuchung des Diebes fanden die Beamten einige Amphetamine. Die Drogen wurden sichergestellt.

Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 39-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Fahrraddiebstahls und wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch