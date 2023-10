E-Bike am Bahnhof gestohlen

In Neuburg wurde am Bahnhof ein E-Bike entwendet. Wann das passiert ist und wie viel es wert ist.

Vom Bahnhof in Neuburg wurde in der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, ein dort abgestelltes E-Bike, Marke Kalkhoff, in orange entwendet. Dieses hatte einen Wert von circa 1200 Euro, berichtet die Polizei. (AZ)