E-Bike-Fahrer prallt mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Als er die B16 bei Neuburg-Rödenhof überqueren wollte, übersah ein 54-jähriger Mann aus Karlshuld offenbar ein Auto. Dann hat es gekracht.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es auf der B16 bei Neuburg gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, fuhr am Sonntag gegen 15 Uhr ein 54-jähriger Karlshulder mit seinem E-Bike den Geh- und Radweg von Zell in Richtung Neuburg neben der B16 entlang. Auf Höhe Rödenhof, „Am Eichet“, fuhr er auf die B16, um diese zu überqueren. Hierbei übersah er offenbar das Auto eines 63-jährigen Mannes aus Brunnen, der auf der B16 von Ingolstadt in Richtung Neuburg unterwegs war.

Schwer verletzter Radfahrer wird ins Krankenhaus eingeliefert

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Er musste ins Klinikum Ingolstadt eingeliefert werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 10.000 Euro.

Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die B16 war bis 18 Uhr voll gesperrt. Durch die vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und die Verkehrsregelung übernommen. (AZ)