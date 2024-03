E-Bike in der Neuburger Altstadt gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in der Neuburger Altstadt ein E-Bike gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist vor einem Wohnanwesen in der Neuburger Amalienstraße ein schwarzes E-Bike der Marke Pegasus im Wert von rund 2500 Euro entwendet worden. Das Pedelec war dort laut Polizei unversperrt in einem abgesperrten Durchgangsbereich des Anwesens abgestellt.

Fahrrad in der Neuburger Amalienstraße geklaut

Sonntagvormittag wurde der Diebstahl des Rades festgestellt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)