E-Ladesäulen der Stadtwerke: Ein Erfolgskonzept mit Ablaufdatum

Es sollte ein sogenanntes Perpetuum Mobile sein, also ein System, das sich aus sich selbst speist und auf diese Weise reibungslos langfristig laufen kann. So stellten sich die Neuburger Stadtwerke den Ausbau des E-Ladesäulen-Netzes im Stadtgebiet vor. Und genau so wäre es nun auch gekommen, wenn nicht eine neue EU-Richtlinie dem ambitionierten Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen würde.

