Ohne Licht und mit Cannabis auf dem E-Roller unterwegs

Die Neuburger Polizei hat am Mittwoch eine Drogenfahrt unterbunden, so steht es in einem Polizeibericht. Ohne Licht war gegen 21.15 Uhr ein 20-jähriger Neuburger mit seinem E-Scooter unterwegs, weswegen er einer Kontrolle unterzogen wurde.

Drogentest bei 20-jährigem Neuburger positiv auf THC

Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Merkmale festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss mit einem Bußgeldverfahren samt Fahrverbot rechnen. (AZ)