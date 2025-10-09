Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Neuburg: E-Roller-Fahrer ohne Licht unter Drogeneinfluss erwischt

Neuburg

Ohne Licht und mit Cannabis auf dem E-Roller unterwegs

Ein Neuburger wird von der Polizei kontrolliert, weil er abends ohne Licht fährt. Dann werden drogentypische Merkmale entdeckt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Neuburger ist ohne Licht mit seinem E-Roller gefahren. Bei einer Kontrolle verläuft auch ein Drogentest positiv.
    Ein Neuburger ist ohne Licht mit seinem E-Roller gefahren. Bei einer Kontrolle verläuft auch ein Drogentest positiv. Foto: glomex (Symbolbild)

    Die Neuburger Polizei hat am Mittwoch eine Drogenfahrt unterbunden, so steht es in einem Polizeibericht. Ohne Licht war gegen 21.15 Uhr ein 20-jähriger Neuburger mit seinem E-Scooter unterwegs, weswegen er einer Kontrolle unterzogen wurde.

    Drogentest bei 20-jährigem Neuburger positiv auf THC

    Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Merkmale festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss mit einem Bußgeldverfahren samt Fahrverbot rechnen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden