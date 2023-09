E-Scooter am Neuburger Bahnhof geklaut

Am Neuburger Bahnhof wird ein E-Scooter entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein E-Scooter ist am Neuburger Bahnhof entwendet worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 41-jähriger Neuburger stellte am 6. September um 12.30 Uhr seinen schwarzen E-Scooter der Marke Zamelux an den Fahrradständern des Bahnhofes in Neuburg ab und versperrte diesen.

Als der Inhaber um 17.30 Uhr zurückkam, fand er lediglich das aufgeschnittene Verschlussteil des Schlosses vor. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 angenommen. (AZ)