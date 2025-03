Ein E-Scooter wurde am Samstag im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr am Neuburger Bahnhof entwendet. Der circa 400 Euro teure E-Scooter war in diesem Zeitraum an den Fahrradständern des Bahnhofs versperrt abgestellt, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

