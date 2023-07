E-Scooter in Neuburg gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in Neuburg einen E-Scooter gestohlen. Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Freitag 23 Uhr und Samstag 6.30 Uhr wurde ein E-Scooter in Neuburg gestohlen. Der schwarze Scooter Marke KSR stand in Neuburg an der Schützenstraße und war nicht abgesperrt. Der Wert beläuft sich auf rund 120 Euro, teilt die Polizei mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)