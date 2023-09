In Neuburg wurden ein E-Scooter und ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Diebstähle beschäftigten die Neuburger Polizei. So wurde zwischen Montag, 8 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, in der Gärtnerstraße das Kleinkraftrad eines Neuburgers gestohlen. Das Fahrzeug war mit gesperrtem Lenkradschloss dort abgestellt gewesen.

Polizei sucht Zeugen: E-Scooter und Mofa in Neuburg gestohlen

Zwischen 8 und 13 Ur wurde am Freitag der E-Scooter eines 16-jährigen Neuburgers an der Mittelschule in der Grünauer Straße von einem bislang Unbekannten entwendet. Der Scooter stand mit einem Schloss abgesperrt bei den Fahrradständern. Gegen 22 Uhr wurde das Fahrzeug dann vom Sicherheitspersonal am Neuburger Bahnhof gefunden.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)